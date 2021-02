Camorra in provincia di Napoli: tutti i clan

Le cosche storiche, a conduzione familiare, godono di appoggi sul territorio creati in anni di egemonia e connivenza con la politica e l'imprenditoria locale

Se nella città di Napoli la camorra presenta un'identità molto “liquida”, in provincia i clan storici dettano sempre l'agenda criminale sul territorio. La loro presenza strutturata in alcune città e piccole realtà dell'area metropolitana continua a farsi sentire anche a distanza di anni. Nonostante le numerose inchieste giudiziarie che hanno falcidiato le fila di numerosi clan, questi ultimi continuano a far sentire la loro voce sul territorio generalmente utilizzando delle strutture familiari molto radicate sul territorio.

Le connivenze di politica e imprenditoria

Territorio sul quale riescono comunque a esprimere un'influenza anche sotto il punto di vista sociale e addirittura politico, godendo di connivenze di amministratori infedeli. Il rapporto tra politica-imprenditoria e clan è ancora saldo e si esprime quotidianamente in diverse realtà sia a nord di Napoli che nel vesuviano, inquinando profondamente la vita pubblica. Grazie a queste connivenze, le organizzazioni camorristiche riescono a riciclare denaro sporco e a evolversi nonostante gli arresti. Proprio la capacità di rinnovamento, nonostante l'intervento delle forze dell'ordine, viene sottolineata dall'Antimafia come uno degli elementi più pericolosi dei clan della provincia napoletana.

Tutti i clan in provincia di Napoli

Provincia di Napoli - ?Area occidentale

Pozzuoli e Quarto: BENEDUCE-LONGOBARDI

Bacoli e Monte di Procida: PARIANTE

Provincia di Napoli - area settentrionale

Giugliano in Campania: MALLARDO

Qualiano: D’ALTERIO-PIANESE e DE ROSA

Villaricca: MALLARDO, FERRARA, CACCIAPUOTI

Afragola, Caivano, Casoria, Cardito, Frattamaggiore e Arzano: MOCCIA

Cardito, Carditello, Frattamaggiore, Frattaminore: PEZZELLA

Casoria, Afragola : TORTORA

Crispano: CENNAMO

Caivano (Parco Verde): CICCARELLI-SAUTTO

Melito di Napoli, Mugnano ed Arzano: AMATO-PAGANO

Sant’Antimo, Casandrino e Grumo Nevano: PUCA, RANUCCI, VERDE

Casandrino: MARRAZZO

Marano di Napoli e Quarto: NUVOLETTA, POLVERINO e ORLANDO

Acerra: DI BUONO, AVVENTURATO, MARINIELLO, GRANATA

Casalnuovo e Volla: REA-VENERUSO

Provincia di Napoli - area meridionale

San Giorgio a Cremano: ABATE, TROIA, LUONGO

Ercolano: ASCIONE- PAPALE, BIRRA- IACOMINO,

Portici: VOLLARO

San Sebastiano al Vesuvio: PISCOPO,

Torre del Greco: FALANGA

Torre Annunziata: GIONTA, GALLO-CAVALIERI, CHIERCHIA

Boscotrecase, Trecase: GALLO-LIMELLI-VANGONE,

Boscoreale: ANNUNZIATA-AQUINO, VISCIANO, PESACANE e GALLO-LIMELLI-VANGONE

Castellammare di Stabia: D’ALESSANDRO, IMPARATO, CESARANO

Pompei: CESARANO

Gragnano e Pimonte: DI MARTINO

Provincia di Napoli - area orientale

San Vitaliano, Scisciano, Cicciano, Roccarainola, Pomigliano: SANGERMANO

Terzigno; BATTI, SCARPA

San Giuseppe Vesuviano, Ottaviano, San Gennaro Vesuviano: FABBROCINO

Poggiomarino e Striano: GIUGLIANO

Somma Vesuviana: DE BERNARDO, D'ATRI

Marigliano: MARIGLIANESI, PAESANI

Brusciano: REGA

Sant'Anastasia: ANASTASIO E PERILLO

Pollena Trocchia: ARLISTICO, TERRACCIANO

Cercola e Pomigliano d’Arco: gruppi napoletani attraverso referenti locali come i MASCITELLI

Gallery