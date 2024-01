Camorra flegrea: sequestro da 800mila euro

Gli agenti della Sezione Misure di prevenzione patrimoniali della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Napoli hanno dato esecuzione al decreto di sequestro di beni finalizzato alla confisca, ai sensi della normativa di prevenzione antimafia, emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione, nei confronti di Vitale Troncone, classe 1968.

Nuova camorra flegrea

Vitale Troncone viene definito dagli inquirenti "soggetto di elevata pericolosità sociale": pluripregiudicato per reati in materia di armi e stupefacenti, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, rapina a mano armata e lesioni personali, fino alla scorsa primavera era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Per gli inquirenti Troncone sarebbe appartenuto all’associazione per delinquere di stampo camorristico denominata "Nuova Camorra Flegrea", attiva a Fuorigrotta, zona ad alta vocazione commerciale, dove da anni è in corso una violenta contrapposizione tra sodalizi criminali per il controllo del territorio e dei proventi delle attività di traffico di stupefacenti ed estorsione. Proprio nell'ambito della lotta in corso per gli investigatori sarebbe maturato l'attentato all’esterno della Caffetteria Troncone, nel dicembre 2021, nel corso del quale l'uomo riportò numerose ferite da colpi d’arma da fuoco.

I beni sequestrati

In accoglimento della proposta avanzata dal questore di Napoli, l’Autorità giudiziaria ha emesso un decreto di sequestro dei seguenti beni, emersi dall’analisi patrimoniale e risultati nella disponibilità effettiva di Troncone, anche se formalmente intestati ai suoi familiari. Si tratta di un’unità immobiliare ad uso abitativo e di un’impresa individuale del settore della ristorazione, la “Caffetteria Troncone”, entrambe a Fuorigrotta, e alcuni rapporti finanziari. Il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro preventivo ammonta a circa 800.000,00 euro.