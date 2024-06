Le mani dei Contini sul San Giovanni Bosco: "Ci facevano entrare anche in terapia intensiva"

L'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli era nelle mani del clan Contini. "Comandavano i Contini. Il parcheggio era loro, mi dissero che controllavano anche la mensa e lo spaccio all'interno dell'ospedale". Questo è quanto emerge dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Vincenzo Iuorio, ex affiliato al clan Sautto-Ciccarelli del Parco Verde di Caivano, che ha raccontato agli inquirenti un episodio del 2018. In quella occsione una parente del boss Sautto rimase gravemente ferita in un incidente stradale.

Quelli del Parco Verde, quindi, si sarebbero rivolti ai Contini, e in particolare a Carmine Botta, per avere dei favori. "Non pagavamo il parcheggio e, quando entravamo nel reparto, i medici si mettevano a disposizione, ci davano i camici e ci facevano entrare anche in terapia intensiva" ha riferito il pentito.

Maxi blitz all'alba

Queste dichiarazioni hanno contribuito alle indagini che hanno portato al maxi blitz di questa mattina. Dalle prime luci dell'alba i carabinieri di Napoli hanno eseguito, infatti, un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 11 soggetti accusati – a vario titolo - di associazione di tipo mafioso e di trasferimento fraudolento di valori per agevolare il “clan Contini” del sodalizio denominato “Alleanza di Secondigliano”.

Le mani sul San Giovanni Bosco

Dalle indagini, avviate nel dicembre 2021, sono emersi: - l’attuale struttura verticistica del “clan Contini” che si occupava della gestione delle scelte strategiche ed economiche del clan, e dei rapporti con le altre consorterie criminali; - l’intestazione fittizia di due società di noleggio auto a soggetti prestanome, all’uopo reclutati e remunerati, al fine così di sottrarsi ad eventuali provvedimenti di sequestro; - i rapporti di condizionamento del clan nella gestione funzionale di una struttura ospedaliera della città (l'ospedale San Giovanni Bosco) ricadente nell’area di influenza dell’organizzazione criminale.

Nel blitz di questa mattina, i carabinieri hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Ciro Aieta, Carmine Botta, Giuseppe Buccelli, Gennaro De Luca, Gaetano Esposito, Luigi Perrotta e Domenico Scutto, mentre ai domiciliari sono finiti Eugenio Finizio, Raffaele Schiano e Luca Botta. Attualmente irreperibile un 45enne, ritenuto tra i cassieri del clan Contini.