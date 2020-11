La Questura chiude un bar a Ercolano: "E' ritrovo di malavitosi"

Il Questore di Napoli, su proposta della Tenenza dei Carabinieri di Ercolano, ha disposto la sospensione per dieci giorni dell’attività di esercizio nei confronti di un bar in via IV Novembre a Ercolano. I controlli effettuati tra settembre e ottobre hanno evidenziato, in diverse occasioni, l’assidua frequentazione del locale da parte di soggetti con precedenti per reati quali associazione per delinquere, rapina, estorsione, atti persecutori, spaccio di stupefacenti, lesioni personali, truffa, ricettazione, contrabbando, alcuni dei quali leganti ad una nota organizzazione criminale della zona.

Il provvedimento è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per la pubblica sicurezza.