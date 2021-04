Camorra, arrestato un irreperibile a Minturno

Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Formia hanno dato esecuzione ad una ordinanza emessa lo scorso 24 aprile dal Tribunale di Napoli Nord, su richiesta della procura locale, con cui è stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40enne pregiudicato di Casoria ritenuto legato a un noto clan criminale della zona di Poggioreale.

Lo scorso 24 aprile era stato colto da militari dell'Arma dei Carabinieri in violazione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Casoria, e successivamente si era reso irreperibile. I poliziotti, in seguito ad una attività di indagine, lo hanno rintracciato e catturato in un prefabbricato su una spiaggia di Marina di Minturno, dove era in possesso di un documento di identità falso.