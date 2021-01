Campania resta zona gialla per un'altra settimana, nessuna regione sarà rossa

Buone notizie per la Campania dal Ministro della Salute, resta ufficialmente in zona gialla almeno sino a sabato 6 febbraio, grazie al buon andamento dei dati sui contagi Covid.

Nessuna regione in zona rossa come riporta Today: scendono in arancione Sicilia e Provincia di Bolzano. Mentre molte regioni passano da arancione a giallo, comprese Lombardia e Lazio, di cui si è discusso in questi giorni. Con loro "guadagnano" un colore migliore anche Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Fvg, Liguria, Marche e Piemonte. Secondo la nuova ripartizione che verrà ufficializzata con l'ordinanza: