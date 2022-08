Cameriere aggredito a Ischia rischia di perdere un occhio. Gli amici: "Picchiato per uno scambio di persona"

Ancora appesa ad un filo la sorte di Boris, il cameriere preso a bottigliate lo scorso 21 agosto nel ristorante di un noto albergo di Ischia. L'uomo, dopo essere stato trasportato in elicottero dall’isola verde all’Ospedale del Mare, ora rischia di perdere completamente la vista ad un occhio, nonostante l'intervento chirurgico d’urgenza al volto.

L'uomo pare sia stato pestato da due energumeni, per un presunto "apprezzamento di troppo" rivolto a una delle donne che era in loro compagnia. Ma gli amici di Boris, che hanno contattato direttamente il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, raccontano invece che il 49enne, padre di famiglia, è vittima due volte, poiché non è stato lui a pronunciare l’apprezzamento non gradito ma un collega che gli somiglia.

“Quanto accaduto a Ischia è semplicemente indecente - sono le dichiarazioni di Borrelli - Mi chiedo come sia possibile picchiare un uomo con tanta violenza solo per delle parole. Sconcertante, inoltre, che sia stata presa di mira la persona sbagliata. Una vicenda a dir poco assurda e ingiustificabile che deve far riflettere. I due aggressori, di 35 e 37 anni, già noti alle forze dell’ordine, sono stati identificati e denunciati dai carabinieri, nonché invitati a lasciare immediatamente l’albergo luogo del massacro. Spero che i due ricevano immediatamente il daspo da parte della Questura di Napoli che non gli consentirà più di sbarcare ad Ischia, oltre che risarcire la vittima per gli ingentissimi danni subiti. Quest’estate l’isola è stata al centro di numerose aggressioni, risse e accoltellamenti, segno inequivocabile della necessità di intensificare i controlli sul territorio delle forze dell’ordine, soprattutto nei mesi di maggiore affollamento. Mostrare il pugno di ferro è l’unico modo per fermare questi violenti senza scrupoli. Infine voglio esprimere la mia piena solidarietà a Boris e a tutti i suoi familiari”.