Follia in un ristorante del centro storico: nipote della titolare colpita al volto da un cliente

Venerdì sera gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso un ristorante di via San Sebastiano per la segnalazione di un’aggressione.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla madre del titolare la quale ha raccontato che, poco prima, un avventore aveva iniziato a inveire contro di lei per futili motivi e la nipote 22enne, anch’essa dipendente del locale, era intervenuta in sua difesa ed era stata colpita al volto dall’uomo. Un 49enne napoletano è stato denunciato per lesioni personali.

"Oltre il danno la beffa"

"Una giovane cuoca di 22 anni di un ristorante al centro storico di Napoli interviene per difendere la zia al bancone da un cliente arrabbiato per un ordine, a suo dire, sbagliato. Ma quest’ultimo prima molesta la ragazza, poi la colpisce violentemente con una testata in faccia, spaccandole il naso. L’aggressore non ha prestato soccorso. La violenza sulle donne scandalizza sempre meno: oltre il danno, la beffa", è il commento sulla vicenda di Gianluca Cantalamessa, deputato napoletano della Lega.