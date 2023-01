Calze della Befana per i bambini disabili: l'iniziativa

Arriva puntuale con l'anno nuovo, un'altra bella iniziativa dell'associazione "La Battaglia di Andrea" con la consegna delle calze per l'Epifania ai bambini disabili che frequentano l'Aias di Afragola; i dolci per riempire le calze sono state donate dal Gruppo Di Palo. "Anche quest'anno siamo presenti per regalare un pò di gioia ai bambini dell'Aias di Afragola - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - e lo faremo regalando calze.

Tutto ciò é stato possibile grazie alla donazione del Gruppo di Palo - prosegue - alla sensibilità di Giuseppe Di Palo e Rossella Frattulillo, i quali hanno subito accettato la nostra richiesta. Siamo felici di regalare un pò di gioia ai bambini con queste iniziative - conclude - ma non perdiamo mai il nostro obiettivo che è quello di combattere per i diritti dei disabili e dei loro familiari".