I danni del caldo record a Napoli tra principi di incendio e correnti saltate

Il caldo record di queste ore sta provocando non pochi disagi in città e mettendo a dura prova anche la resistenza delle centraline della corrente a muro più datate.

Una è saltata in via Rampe Brancaccio, all'altezza del civico 6, sprigionando scintille. I vigili del fuoco, accorsi sul posto, hanno avuto rapidamente ragione delle fiamme: nessun danno a persone o cose, ma disagi per il traffico veicolare sulla strada.

Un altro intervento si è reso necessario in una traversa di via Leopardi, in via Tanzilli, a Fuorigrotta, dove è saltata sempre una centralina che ha fatto mancare la corrente in uno stabile: una persona rimasta bloccata nell'ascensore è stata soccorsa e messa in salvo in tempo record dai caschi rossi.

Ancora, un'altra centralina elettrica è saltata in Piazza Mercato dove i Vigili del Fuoco hanno portato ed attivato un generatore per consentire il funzionamento di macchinari salvavita per una signora allettata.