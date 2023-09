Rubano il furgone brandizzato, Raffaele Caldarelli: "Sono indignato"

Raffaele Caldarelli, noto pasticciere con punti vendita anche a Nola e a Napoli in piazza Trieste e Trento, denuncia un singolare furto subito nei giorni scorsi. Ignoti hanno infatti portato via il furgone brandizzato Caldarelli, che sicuramente non passa inosservato.

Per tale ragione Caldarelli lanciato un appello affinchè chiunque l'abbia visto invii una segnalazione: "Venerdì 22 Settembre a Nola è stato rubato il mio furgone. "E' super riconoscibile. E non è la prima volta. Sono profondamente indignato e rammaricato per questo increscioso episodio. Creare disagi a persone che lavorano dignitosamente è stato veramente un gesto ignobile. Così oggi faccio un appello a tutti voi, chiedendovi un piccolo aiuto. Se per caso vedete passate questo furgone, totalmente brandizzato, girare o parcheggiato da qualche parte avvisateci. L'unione fa la forza….quando c'è lavoro di squadra e collaborazione si possono fare cose meravigliose".