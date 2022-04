Travolta dal crollo di calcinacci a Pasqua, ragazza di 27 anni in gravi condizioni al Cardarelli

I.S. una ragazza di 27 anni di Acerra, è stata travolta dalla caduta di calcinacci da una palazzina al rione Bruno Buozzi nel giorno di Pasqua, mentre passeggiava. La giovane è stata ricoverata in gravi condizioni al Cardarelli. E' in prognosi riservata. Ha un trauma cranico ed è intubata. Ha anche un ematoma subgaleale fronto-parietale bilaterale.

A soccorrerla quando si è verificato il crollo alcuni passanti.

A indagare sul crollo la Polizia di Stato.

Tutta Acerra prega affinchè la giovane possa farcela.