Minaccia l'arbitro, arriva il Daspo per un calciatore

Il questore di Napoli ha emesso dieci Daspo, di durata variabile, nei confronti di altrettante persone per diverse violazioni in occasioni di partite di calcio. E non solo. Un provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, della durata di tre anni, ha riguardato un 35enne napoletano che, poco prima della partita di Champions League Eintracht Francoforte-Napoli dello scorso 21 febbraio in Germania, aveva preso parte ai disordini tra i supporters locali e quelli partenopei in un'area di servizio, dove poi un agente tedesco era rimasto ferito ad una mano. Un altro provvedimento, di un anno, è stato emesso nei confronti di un calciatore della squadra Barrese Ester Unit che, in occasione dell'incontro di calcio di prima categoria regionale Barrese Ester Unit-Us Arzanese presso l'impianto sportivo "Centro Ester Barra" del 19 marzo scorso, aveva minacciato l'arbitro.

Altri quattro provvedimenti, della durata di un anno, hanno interessato altrettante persone che, durante i servizi di filtraggio per l'accesso allo stadio Maradona, in occasione dell'incontro di calcio Napoli-Salernitana del 30 aprile, erano state denunciate per possesso di fumogeni. Ancora, altri tre daspo, per periodi dai cinque ai due anni, sono stati emessi nei confronti di un 30enne napoletano, poiché condannato per associazione di tipo mafioso, ricettazione e detenzione e porto di arma clandestina, di un 37enne napoletano, perché condannato per estorsione aggravata dall'appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, e di un 47enne, pure lui di Napoli, poiché condannato per rapina aggravata. Infine, un altro provvedimento, della durata di tre anni, è stato irrogato nei confronti di un 47enne napoletano indagato per associazione per delinquere, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e corruzione, tutti aggravati dal metodo mafioso.