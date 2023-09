Meloni dopo gli ultimi raid di Caivano: "Non ci fate paura, risponderemo colpo su colpo"

La criminalità nel Parco Verde non si è arrestata nonostante il vasto dispiegamento di forze dell'operazione alto impatto a Caivano. I raid proseguono, segnalate infatti già due stese in 48 ore. Giorgia Meloni facendo seguito alla sua visita nel Parco Verde delle scorse settimane torna sull'argomento, lanciando una sfida alla malavita locale: "Questo sarà l'anno in cui si vedrà che è tornato lo Stato nelle zone franche. Lo dico alla criminalità organizzata che a Caivano pensa di intimidirci con le sue paranze. Risponderemo colpo su colpo: non ci fate paura", le parole del premier all'Assemblea di Fdi.

Don Patriciello: "Le ultime stese segnale di debolezza della camorra"

"Io sugli spari una interpretazione esatta non ce l'ho. Penso che possono essere il frutto di una lotta tra clan che in questo momento in cui evidentemente i capi sono in galera loro si stanno spartendo il territorio. Se è così dimostra tutta la loro debolezza sul territorio. Perché una persona intelligente, una persona normale una stesa al parco Verde in questi giorni non l'avrebbe fatta: abbiamo gli occhi addosso di tutta l'Italia, del governo, del parlamento, del presidente della Repubblica. Vuol dire che sono stupidi, vuol dire che sono in grossa difficoltà, quindi non è un segnale di forza ma un segnale di grande debolezza. Poi può darsi che sia anche una sfida allo Stato, le due cose non si escludono". Così don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano in occasione dell'incontro odierno 'Insicurezza e illegalità. Mo' basta' nella sala del Consiglio comunale di Napoli.

Altri controlli e sanzioni a Caivano

Intanto nella scorsa giornata, gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Caivano e in particolare nel “Parco Verde”. Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 177 persone, di cui 39 con precedenti di polizia, una denunciata per guida senza patente reiterata nel biennio ed una sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale. Inoltre, i poliziotti hanno altresì controllato 98 veicoli e contestato 6 violazioni del Codice della Strada