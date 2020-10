Scontri Napoli, Cafiero de Raho: "Regia di clan e gruppi estremisti"

Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale Antimafia, è intervenuto al Gr1 di Radio Rai a proposito degli scontri avvenuti venerdì scorso a Napoli. Dietro ai disordini, a suo dire, c'è "la regia di clan camorristici e di gruppi estremisti di destra e sinistra".

"La violenza è stata tale in alcuni momenti da dimostrare che coloro che hanno partecipato certamente non erano ristoratori - ha spiegato il procuratore - sostenere manifestazioni pubbliche è certamente di grande importanza per la camorra perché lega a sé quelle parti sociali che più di altre risentono delle conseguenze delle chiusure".

De Raho ha concluso sottolineando che la malavita si fa forte dove "c'è una difficoltà economica che non viene sostenuta dallo Stato perché i clan non hanno bisogno di liquidità ma di imprese pulite, mediante le quali collocare il proprio denaro canalizzando profitti illeciti".