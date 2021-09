Paura nel centro di Napoli, uomo precipita dal suo balcone: è vivo

L'uomo, trovato a terra seminudo, è stato curato dai sanitari del 118 che lo hanno condotto in pronto soccorso. Diversi ostacoli hanno rallentato la sua caduta

Spaventoso episodio, fortunatamente senza conseguenze, in corso Arnaldo Lucci.

Come riportato da Nano Tv, un uomo sarebbe precipitato da un balcone e finito in strada.

A quanto pare - anche se non è chiaro da quale piano sia caduto - ha incontrato diversi ostacoli nel suo precipitare (altri balconi, fili per stendere il bucato), cosa che gli ha fatto salva la vita rallentando la corsa verso l'asfalto.

L'uomo, trovato a terra seminudo, è stato curato dai sanitari del 118 che lo hanno condotto in pronto soccorso.

Sul posto si sono diretti anche i carabinieri, che stanno raccogliendo informazioni per per ricostruire la dinamica di quanto successo.