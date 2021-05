Cade dal ponte dopo una foto, 31enne ricoverato in gravi condizioni in ospedale

Il giovane napoletano era in gita a Roma con tre amici

D.D. 31enne napoletano era arrivato da Napoli a Roma con tre amici. Ieri sera è caduto accidentalmente da Ponte Garibaldi precipitando sulla pista ciclabile in banchina. Secondo la ricostruzione fornita dai tre amici il 31enne sarebbe precipitato dal muretto mentre si metteva in posa per una foto.

Il giovane è stato trasportato d'urgenza al San Camillo, dove è attualmente ricoverato in codice rosso intubato in attesa di un intervento chirurgico per gravi lesioni.