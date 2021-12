Tragedia al Cardarelli: morto il paziente caduto dal terzo piano

Purtroppo non ce l'ha fatta l'uomo che oggi pomeriggio, verso le 14, è caduto dal terzo piano dell'ospedale Cardarelli di Napoli. Per cause ancora da accertare l'uomo, classe '54, è caduto dal terzo piano del reparto dove era ricoverato, presso il nosocomio partenopeo.

Dopo la caduta sono stati immediati i soccorsi, ma le sue condizioni sono apparse subito critiche. Infatti, per lui è subito scattato il "codice rosso". I medici le hanno tentate tutte, ma verso le 16 circa il suo cuore ha smesso di battere.