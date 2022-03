Cade dal balcone della sua abitazione: 20enne in gravi condizioni

Tragedia ieri sera a Melito, in via Lisbona, nei pressi delle palazzine popolari della 219, dove un 20enne è precipitato dal balcone della sua abitazione. Il giovane ha impattato contro il suolo, riportando ferite gravissime.

Immediato l'intervento dei soccorsi con una squadra del 118 che ha trasportato il 20enne all'ospedale di Giugliano. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per effettuare i primi rilievi e ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Non è ancora chiaro, infatti, cosa abbia determinato la caduta del giovane che, al momento, versa ancora in gravi condizioni.