Ragazza precipita dal balcone: le sue condizioni sono ancora gravi

E' ancora in rianimazione in condizioni molto gravi la 15enne precipitata ieri dal suo balcone di casa situato all'ottavo piano di un palazzo di in via Pigna.

La giovane è ricoverata al Cardarelli, in prognosi riservata, ha fratture agli arti, una frattura al bacino e contusioni polmonari. I medici stanno cercando di stabilizzarla per poi procedere agli interventi chirurgici necessari per ridurre le fratture. Ancora da chiarire i motivi della caduta.