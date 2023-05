In via Lavinaio, a pochi passi da piazza Garibaldi, una donna è precipitata da un primo piano alto al culmine di una lite. Trasportata in codice rosso all'Ospedale del Mare, non è in pericolo di vita.

Dinamica in fase di ricostruzione. Procedono Commissariato Vicaria e Squadra Mobile per quanto concerne le indagini sul caso.