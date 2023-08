Operaio cade da una scala: rischia danni permanenti

Questa mattina i carabinieri della sezione radiomobile di Castello di Cisterna e quelli della stazione di Brusciano sono intervenuti in un vivaio a Mariglianella, località Ponte dei cani, lungo la SP275.

Un 49enne, dipendente di una ditta esterna, impegnato nella copertura di una delle serre, è caduto da una scala da un’altezza di circa quattro metri. È stato portato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Nola e poi al San Giovanni Bosco. È in attesa di intervento per una frattura vertebrale. Indagini in corso.