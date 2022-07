Grave incidente in mare, cade dalla moto d'acqua: operato d'urgenza

Per un grave incidente in mare avvenuto quando era sulla moto d'acqua a Vico Equense un 21enne di Castellammare è stato operato d'urgenza.

Lo stabiese è stato portato al pronto soccorso del San Leonardo. Il giovane ha riportato gravi lesioni al bacino nel tentativo di risalire sulla moto d'acqua dopo la caduta in mare. E' stato soccorso da un bagnante che si è subito accorto delle gravi condizioni fisiche in cui versava. Rischiava anche di annegare per l'infortunio.

Nonostante l'operazione le sue condizioni di salute restano gravi.