Precipita dal balcone mentre fuma: indagini in corso

Dramma a Caivano dove un uomo è morto dopo essere caduto dal balcone di casa. Il dramma è avvenuto in via Caputo, nei pressi del Castello medievale. La vittima, un uomo di 65 anni, sarebbe scivolato mentre fumava.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per l'uomom già non c'era più nulla da fare. Sul luogo della tragedia anche la Polizia che indaga sulla vicenda. Al momento, infatti, non viene esclusa nessuna ipotesi. La notizia viene riportata da il Mattino.