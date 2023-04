Cade da un capannone. Muore il 17enne Andrea De Rosa

Aveva 17 anni Andrea De Rosa. La sua vita si è spenta nella serata del 2 aprile quando insieme a due amici sarebbe entrato all'interno dell'area di un capannone abbandonato in via Giovanni Falcone 15, a Casalnuovo, provincia di Napoli.

Non è ancora chiaro il motivo che ha spinto i ragazzi ad entrare in quella struttura, un ex zuccherificio in disuso da diversi anni, a pochi passi dalla stazione ferroviaria. Andrea si sarebbe arrampicato sul tetto del capannone che poi sarebbe crollato. Il giovane sarebbe morto sul colpo a causa dell'impatto.

Sulla tragedia indagano i carabinieri di Castello di Cisterna. Il ragazzo, originiario di Casalnuovo, si era trasferito da anni ad Acerra. La morte del 17enne accende i fari sul tema della sicurezza. Troppo facile accedere ad una struttura che cade a pezzi. Non è la prima volta che l'ex zuccherificio è teatro di una tragedia. Già nel 2011 un ragazzino di 14 anni, Massimo Capasso, morì cadendo nel tentativo di recuperare un pallone.

All'epoca, come oggi, l'area è stata messa sotto sequestro dai carabinieri Ma resta ancora facilmente accessibile da chiunque voglia tentare di entrare, rischiando la vita.