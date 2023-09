Trascinata durante uno scippo, batte la testa: donna finisce in ospedale

Mercoledì a Qualiano, al Corso Filadelfia, una donna è stata vittima di un tentato scippo che l’ha fatta cadere a terra. Fortunatamente, i cittadini presenti hanno prontamente fornito assistenza e chiamato il 118. La vittima, tuttavia, in stato confusionale a causa della caduta nell'ambito nella quale ha battuto la testa, è affidata alle cure mediche dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri della locale stazione che non escludono nessuna pista. I militari sarebbero già sulle tracce dei responsabili. “Stiamo seguendo l’evolversi della situazione sperando che la donna possa presto rimettersi. Alle forze dell’ordine abbiano chiesto di individuare al più presto l’autore dello scippo che dovrà finire in carcere”- dichiara Francesco Emilio Borrelli .

“Stiamo assistendo ad un’escalation di criminalità e violenza per le strade che diventano sempre più off-limits per i cittadini onesti che si vedono privati della libertà e della sicurezza. Proprio quest’ultima deve essere ripristinata attraverso un nuovo piano di prevenzione, monitoraggio e controllo del territorio e inasprendo le pene per criminali e delinquenti.”