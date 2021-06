Trovato il cadavere di un uomo in un'abitazione: la scoperta dei Carabinieri

Il corpo senza vita di un uomo di 73 anni è stato trovato in un appartamento di Pozzuoli quest'oggi. I Carabinieri della compagnia locale indagano sulle modalità del decesso. Sul corpo dell'uomo - come riferisce Il Mattino - non ci sarebbero segni di colluttazione o di altro genere, secondo i primi esami.

I militari dell'Arma, con il supporto dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti su segnalazione dei vicini, che avvertivano odori strani provenire dall'abitazione.

Una volta all'interno hanno rinvenuto il cadavere del 73enne ed una seconda persona, fratello della vittima, in condizione di precarietà fisica e mentale. Quest'ultimo è stato soccorso e trasferito al Pronto Soccorso dell'ospedale di Pozzuoli, ma non è in pericolo di vita.