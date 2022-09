Tragedia ieri sera davanti all'ospedale San Giovanni Bosco, dove una cinquantenne giunta con il compagno per farsi visitare è morta prima di potervi accedere. Vani i soccorsi del 118 intervenuto in quanto il pronto soccorso del San Giovanni Bosco non è operativo. Per la donna non c'è stato niente da fare.

Disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte.