Cadavere in un sacco di plastica: ancora misteriosa l'identità dell'uomo

Non ha ancora un nome il cadavere dell'uomo trovato in un sacco di plastica ieri a Scisciano. Le indagini, condotte dai carabinieri, non hanno portato ancora a un'identificazione. Il corpo si trova nell'obitorio del Policlinico di Napoli in attesa che venga decisa la data dell'autopsia. Sarà fondamentale per capire le cause della morte che al momento restano misteriose.

Non sono state trovate, da un primo riscontro, lesioni sul corpo e al momento si sa solo che si tratta di un uomo tra i 40 e i 50 anni, caucasico ritrovato in un fondo agricolo a via Molino. Le indagini sono affidate ai militari del nucleo investigativo di Castello di Cisterna sotto il coordinamento della procura di Nola. Le prossime ore saranno fondamentali per avere i primi dettagli su questa macabra scoperta. Al momento nessun familiare della vittima ne ha denunciato la scomparsa.