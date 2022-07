Cadavere nel parco della Marinella: era in avanzato stato di decomposizione

Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri forestali di Napoli e quelli della stazione di Napoli borgo Loreto sono intervenuti presso il “parco della Marinella” in via Vespucci, per il rinvenimento di un cadavere in avanzato stato di decomposizione.

Il corpo sembrerebbe quello di uomo di origini africane. La salma è stata sequestrata e solo l’autopsia potrà chiarire le cause del decesso.

Indagini in corso dei militari della compagnia stella per identificare il corpo e chiarire dinamica della morte.