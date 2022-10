Trovato cadavere nel palazzo crollato: è in stato avanzato di decomposizione

E' stato trovato nel palazzo di via Rampa Nunziante a Torre Annunziata, che crollò il 7 luglio 2017, un nuovo cadavere. Il cedimento di cinque anni fa provocò già il decesso di otto persone, ma sembra che il rinvenimento di ieri sia più recente, secondo i primi riscontri degli investigatori e risalente a pochi mesi fa.

Servirà l'autopsia per dirimere i dubbi, ma il corpo senza vita in decomposizione (indossa abiti invernali) potrebbe appartenere ad un clochard in cerca di riparo nell'edificio abbandonato, che avrebbe poi trovato la morte per cause ancora da accertare al suo interno.