Macabra scoperta in via Torino: sull'asfalto il corpo senza vita di un 51enne

Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato stamattina nel centro cittadino.

Il cadavere si trovava in via Torino all’altezza del civico 118. Si trattava di Yousif Ibrahim, nato in Ghana 51 anni fa.

Il corpo non presentava segni di violenza. È stato disposto il sequestro della salma a disposizione delle autorità per eventuale autopsia.