Cadavere carbonizzato nel parcheggio del centro commerciale: macabra scoperta

Sul posto polizia e carabinieri. Non si esclude la pista del suicidio

E' stato trovato davanti al parcheggio del centro commerciale Le porte di Napoli ad Afragola il corpo carbonizzato di un uomo, Andrea Baldi, noto ottico con negozi a Frattamaggiore e Capodichino, in un'auto, probabilmente presa in affitto. I familiari avevano perso le tracce del congiunto già dalla giornata di ieri, visto che era irraggiungibile anche al telefonino.

Sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia dopo una segnalazione di un passante.

Indagini in corso per ricostruire cosa gli sia accaduto. Non si esclude alcuna pista, neppure quella del gesto volontario.