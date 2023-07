Giallo in provincia: corpo carbonizzato trovato in automobile

Il cadavere carbonizzato di un uomo di 47 anni è stato ritrovato all'interno di un'automobile a Marano, precisamente in via Pigno, zona collinare del Comune della provincia di Napoli. La scoperta è avvenuta all'alba, intorno alle 6.30, da parte dei carabinieri. Non ci sono elementi che riconducano, al momento, all'identità della vittima. La zona del rittrovamento è una delle più isolate di Marano. Sul posto, diversi mezzi dei militari che, per il momento, non escludono alcuna possibilità. L'uomo era noto alle forze dell'ordine e secondo gli investigatori non è ancora chiaro se si tratti di un atto doloso o di un gesto autolesionistico.