Inquietante scoperta in un campo: trovato un cadavere carbonizzato

Inquietante scoperta quella che ieri sera hanno fatto i Carabinieri a Lettere, in provincia di Napoli. In un campo della cittadina dei Monti Lattari, infatti, è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di un uomo. I Carabinieri di Castellammare di Stabia, in particolare, sono intervenuti in un terreno agricolo in via San Paolo.

Il cadavere è stato scoperto sotto una tettoia e, secondo i primi rilievi, dovrebbe appartenere ad un uomo che, tuttavia, non è stato ancora identificato. Il cadavere è stato trasferito all'obitorio di Castellammare di Stabia dove, già nelle prossime ore, potrebbe essere sottoposto ad autopsia ed altri accertamenti. Intanto, le indagini dei Carabinieri sono subito partite e, al momento, non è esclusa alcuna pista.