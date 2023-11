Trovato il cadavere carbonizzato di un uomo: si indaga

Il cadavere carbonizzato di un uomo è stato trovato ieri sera in un rudere abbandonato al confine tra i comuni di Boscoreale e Poggiomarino, in provincia di Napoli. Si tratterebbe verosimilmente di un 44enne di origini marocchine. Sul posto, in via Canalone, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Poggiomarino, il magistrato e il medico legale.

La salma è stata sequestrata e portata al Secondo Policlinico di Napoli per gli esami autoptici. Indagini in corso dei carabinieri per chiarire le cause della morte e la dinamica.