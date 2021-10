Trovato cadavere nelle campagne di Caivano: potrebbe essere Antonio Natale

Un cadavere è stato ritrovato nelle campagne di Caivano. L’area è presidiata dai Carabinieri e dalla Scientifica da diverse ore. Al momento non è stata ancora resa nota l'identità della persona defunta, ma si teme si possa trattare del giovane Antonio Natale.

Il giovane, 22 anni, è scomparso dallo scorso 4 ottobre. La famiglia, dopo la denuncia di scomparsa, ha tenuto alta l'attenzione sulla vicenda, promuovendo diversi sit in e lanciando diversi appelli anche sui media. Antonio, dopo aver passato un periodo in Germania è tornato a Caivano - così come raccontato dalla madre - e avrebbe iniziato a frequentare cattive amicizie, dedite - a detta dei familiari - allo spaccio di droga nella zona.

Le indagini dei Carabinieri si sono svolte a tutto campo, ma ad oggi ancora nessuna notizia di Antonio. Anche don Maurizio Patriciello, parroco al Parco Verde, ha lanciato diversi appelli, anche sui social. Tra gli appelli disperati anche quello della madre che ha sostenuto: “La camorra me lo deve ridare, vivo o morto”.

Sugli ultimi momenti prima della scomparsa, invece, è risultata importante la testimonianza del fratello e della sorella del 22enne. “Antonio è uscito di casa insieme a un amico, Domenico. Disse che andava a Napoli a comprare dei vestiti. L’ultima volta che mia madre l’ha sentito era intorno alle 19 del 4 ottobre. Lui spiegò che si trovava sempre con Domenico ma il tono della voce, secondo mia madre, era preoccupante”, hanno detto a La Radiazza di Gianni Simioli.

Secondo la ricostruzione dei familiari, inoltre, sarebbero scomparse anche altre due persone: zio e cugino dell'amico tirato in ballo nel racconto. Antonio e Domenico (unico ascoltato dai Carabinieri), come racconta la sorella, sarebbero andati a Napoli per delle compere. Al ritorno, avrebbe confessato Domenico, Antonio sarebbe stato lasciato nella zona detta del "Bronx".