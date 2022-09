In casa un arsenale da guerra: arrestato cacciatore

I militari della stazione carabinieri forestale di Marigliano, insieme alle guardie zoofile venatorie della Lipu di Napoli, nell'ambito dell'apertura della stagione venatoria, hanno effettuato specifici controlli per contrastare la pratica del bracconaggio. Nell'agro nolano, in un casolare di proprietà di un 65enne del posto, insospettiti dal canto degli storni, i militari hanno trovato in una gabbia tre esemplari di storni non detenibili per legge.

I Carabinieri hanno effettuato un' accurata perquisizione dello stabile e dell'abitazione dell'uomo distante pochi chilometri scoprendo un vero e proprio arsenale costituito da: 400 colpi di vario calibro, due fucili, una pistola, una carabina, due fucili artigianali, 7 quaglie, 4 storni detenuti in gabbie illecitamente, 3 richiami acustici elettromagnetici e 4 archetti in ferro per cattura di avifauna. L'uomo e' stato arrestato. I reati contestati vanno dalla ricettazione alla detenzione abusiva di armi, al possesso ed all'omessa custodia delle stesse nonche' alla detenzione di avifauna non detenibile. i due fucili artigianali, inoltre, risultavano essere perfettamente funzionanti e pronti all'uso. Nel corso della perquisizione le armi sono state scovate nelle parti più disparate della casa dell'uomo: una pistola revolver è stata trovata carica con sei colpi sotto il cuscino nella camera da letto.