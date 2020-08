Pascale, all'ingresso dieci cabine sanificatrici: ecco come funzionano

Igienizzano le suole delle scarpe e i vestiti con getti di perossido di idrogeno che sanificano l'intera persona. Attraverso un monitor misurano la temperatura corporea e controllano se la mascherina è indossata bene. Dieci cabine sanificatrici, le prime e uniche in tutta Italia, da questa mattina sono in dotazione all'Istituto dei tumori di Napoli e entro 15 giorni all'Ascalesi e al Crom di Mercogliano, le altre due strutture satellite del polo oncologico del Mezzogiorno. Le dieci cabine sono state acquistate grazie alla donazione del gruppo Bnp Paribas e alla condivisione di Cittadinanzattiva, da alcuni mesi al fianco del Pascale.

"Il nostro obiettivo- dice il direttore generale dell'Ircss partenopeo Attilio Bianchi- eèl'assoluta sicurezza dei nostri pazienti e dei nostri operatori insieme. Grazie alla donazione del gruppo Bnp Paribas e a Cittadinanzattiva, che abbiamo l'onore di avere al nostro fianco in molte nostre iniziative, chiunque entrerà all'interno dell'Istituto saraàesaminato e sanificato. Già da oltre due mesi funzionano i termoscanner per tutti gli operatori. Queste cabine incrementano ulteriormente il nostro livello di sicurezza che rende il Pascale un riferimento nazionale e non solo".