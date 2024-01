Il busto di Mussolini è già sparito dalla stanza del Cardarelli: gli ispettori non l'hanno trovato

Sono in corso le attività di accertamento avviate dal Servizio ispettivo amministrativo dell’Ospedale Cardarelli di Napoli, su mandato della Direzione generale dell’Azienda, per verificare quanto riportato in diversi servizi giornalistici circa la presenza di effigi di Mussolini in una stanza del reparto di chirurgia 3 del Padiglione A dell’ospedale. Dalle prime risultanze dell’indagine, è stato accertato che i locali oggetto delle riprese sono quelli di una stanza in uso da alcuni medici, collocata all’interno del reparto posto al primo piano del padiglione A, uno dei 21 edifici dell’ospedale.Nel corso dell’indagine - fa sapere il Cardarelli - non è stato rinvenuto il materiale oggetto dell’ispezione che, a quanto riferito dalla direzione del reparto, era stato rimosso già nella giornata di ieri.

Il Servizio Ispettivo dell’azienda sta procedendo ad acquisire elementi probatori e dichiarazioni del personale del reparto per accertare chi avesse collocato gli oggetti all’interno della stanza, se la stanza fosse destinata al solo personale o anche ai pazienti, da quanto tempo il materiale era presente nella stanza. La relazione del Servizio Ispettivo sarà ultimata nei prossimi giorni e verrà inoltrata dalla Direzione all’Ufficio Provvedimenti Disciplinari e all’ufficio legale aziendale per valutare violazioni alle norme e al codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici.