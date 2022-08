Buste di una fantomatica onlus distribuite durante la messa: denunciate due persone

Hanno distribuito delle buste di una fantomatica fondazione onlus di Napoli per raccogliere dei soldi durante la celebrazione della santa messa nella chiesa San Gerlando di Lampedusa.

Due le persone, entrambe disoccupate di 33 e 43 anni (quest?ultimo percettore di reddito di cittadinanza), residenti nel napoletano, sono state denunciate, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. L?ipotesi di reato contestata è quella di tentata truffa.

A procedere con la denuncia, a conclusione di una breve attività d?indagine, sono stati i carabinieri della stazione isolana. Gli investigatori ? come riferisce Agrigentonotizie - hanno, infatti, accertato che lo scorso 21 agosto, durante la celebrazione della santa messa, i due si erano dati da fare per distribuire quelle buste per raccolta fondi, con l?obiettivo di incassare soldi e truffare i malcapitati che stavano assistendo alla funzione in chiesa.

ULTERIORI DETTAGLI SU AGRIGENTONOTIZIE