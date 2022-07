Sbarcano dal traghetto con una busta dal forte odore di caffè e la abbandonano nel bus

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Ischia, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato, presso lo scalo marittimo di Ischia porto, un uomo e una donna appena sbarcati da una nave proveniente da Napoli che, alla loro vista, si sono diretti verso lo stazionamento degli autobus con una busta dalla quale proveniva un forte odore di caffè.

I poliziotti hanno invitato i due a scendere dal bus ma questi, prima di scendere, hanno abbandonato la busta all’interno del mezzo; gli operatori hanno recuperato il sacchetto in cui hanno rinvenuto una confezione di caffè con dentro 103 involucri con circa 46 grammi di cocaina. G.I. e R.L., napoletani di 21 e 27 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Stanotte, inoltre, gli agenti sono intervenuti in via Porto a Ischia per la segnalazione di una lite all'esterno di un locale commerciale e, giunti sul posto, hanno notato una persona che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo. I poliziotti l'hanno raggiunto e identificato per un 24enne napoletano, che è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico con una lama di 8,5 cm e, per tale motivo, denunciato per porto abusivo di arma.