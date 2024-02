Scuolabus non a norma, la scoperta della polizia

Stamattina gli agenti del commissariato di polizia di Giugliano-Villaricca hanno effettuato un servizio straordinario di controllo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico.

I poliziotti hanno controllato tre veicoli, accertando che uno di essi era sprovvisto di licenza rilasciata dagli organi competenti e, per tale motivo, è stata contestata una violazione al codice della strada per esercizio abusivo dell’attività con la sospensione della circolazione per 2 mesi.

Inoltre, al conducente è stata contestata un’altra violazione al codice della strada per alterazione delle caratteristiche costruttive del veicolo e per aver affisso al veicolo una targa non corrispondente a quello sottoposto a controllo.