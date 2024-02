Tir incrocia bus sulla strada della festa di Carnevale: tutto bloccato

Una strada a singola corsia per senso di marcia, all'ora di punta. Sulla quale affacciano una scuola in pieno fermento da festa di Carnevale, con bambini e genitori mascherati i quali un po' attraversano sulle strisce pedonali un po' no. Con un autobus dell'Anm che incrocia un autoarticolato.

È l'infernale mix presentatosi intorno alle 11 di stamattina in via Di Pozzuoli a Bagnoli, a pochissimi metri dal confine del Comune di Napoli con quello di Pozzuoli. Auto incolonnate una decina di minuti, immobili, perché Tir e bus non riuscivano a incrociarsi senza impattare l'uno con l'altro.

Alla fine, a sbrogliare – con non poche difficoltà – la matassa, sono stati tre vigili urbani.

L'ordinanza del sindaco di Bacoli

Il problema del passaggio dei carichi pesanti sulle strade flegree, in particolare quelle litoranee, è di stringente attualità. Josi Gerardo della Ragione, sindaco di Bacoli, ha recentemente firmato un'ordinanza in cui si proibisce il transito di Tir verso il porto di Baia. Molto spesso si tratta di trasporti di barche di dimensioni anche grandi che non possono non generare disagio. Peraltro in piena zona rossa dei Campi Flegrei e quindi su strade che potenzialmente potrebbero rivelarsi delle imprescindibili vie di fuga.