Ucraina, in arrivo a Napoli il terzo bus di Mediterranea: a bordo anche 5 sudamericani

Si avvia a conclusione la missione “Safe passage in Ukraina” di Mediterranea Saving Humans. Nella notte il secondo autobus con i profughi di guerra è arrivato a Napoli al Covid Residence con 37 persone a bordo, mentre è in arrivo il terzo ed ultimo bus con altre 21 persone a bordo. Su quest’ultimo viaggiano cinque sudamericani (quattro ecuadoriani e un colombiano) studenti dell’Università di Dnipro che hanno trovato rifugio al centro profughi di Korcowa.

"Come avevamo annunciato - spiegano da Mediterranea Saving Humans - salviamo tutti senza distinzione di colore della pelle. Il convoglio multietnico in fuga dalla guerra arriverà a Napoli nel pomeriggio. Grazie alla preziosa collaborazione del gruppo di imprese sociali Gesco, si tra trovando una sistemazione a tutti i nuclei familiari grazie ad un incrocio tra le disponibilità fornite dai cittadini e le esigenze di chi sta arrivando in Italia. Un lavoro importantissimo che rende la missione completa dal passaggio sicuro al confine fino all’accoglienza. Il Cna sta mettendo in campo un ulteriore sforzo di assistenza garantendo alle persone in arrivo abiti e vestiario. Cna e Gesco hanno affiancato Mediterranea in questa lunga e complessa operazione di solidarietà garantendo anche al rientro in Italia un ulteriore step alla missione".

“Ci sarà tempo per elaborare bene quello che abbiamo visto e vissuto - spiega Laura Marmorale, capomissione di Mediterranea - ora completiamo la missione e rilanciamo, dobbiamo tornare al confine e dobbiamo entrare in Ucraina per essere presenti nelle città interponendoci tra le bombe ed i civili. Voglio ringraziare di cuore Gesco e Cna che hanno supportato la missione con un ruolo attivo ed un supporto reale. Insieme abbiamo fatto tutto in autonomia, ne siamo orgogliosi”.