Buoni spesa per le famiglie: pubblicata la graduatoria

Terminato l’iter procedurale per l’accesso al fondo di solidarietà (buoni spesa per le famiglie indigenti del territorio). Su 1.663 istanze pervenute sono risultate idonee al termine dei riscontri effettuati, 1.419. Sono, invece, 114 quelle rigettate perché prive dei requisiti necessari. Per le restanti si è ancora in attesa della documentazione completa. «L’obiettivo era quello di contribuire a rendere il Natale più sereno per tante famiglie di torresi – afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Luigi Cirillo -. Ci tengo a ringraziare il personale dell’Ambito Sociale N30 che ha operato senza sosta affinché la procedura fosse portata a termine nei tempi prestabiliti. In considerazione dell’elevato numero di domande pervenute, e per soddisfare tutte le richieste risultate idonee, è stato applicato un ridimensionamento dell’importo assegnato pari a 10 euro, secondo il seguente valore d’acquisto: 190 euro per i nuclei familiari formati da 1/2 persone; 290 euro per i nuclei familiari formati da 3/4 persone; 340 euro per i nuclei familiari formati da oltre 4 persone«.

I voucher spesa, prodotti in formato digitale, saranno inviati tramite sms sul numero di cellulare o all’indirizzo di posta elettronica forniti dal richiedente al momento della presentazione dell’istanza. I buoni, che saranno validi fino al 31 gennaio 2022, potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità. L’elenco dei beneficiari, così come quello delle attività, è disponibile sul portale istituzionale www.comune.torreannunziata.na.it e sulla pagina facebook “Comune di Torre Annunziata – Pagina Istituzionale”.