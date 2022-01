Buoni spesa a Giugliano: ecco come richiederli

Una nuova opportunità per tutte le famiglie giuglianesi in difficoltà socio economiche a causa dell’emergenza sanitaria, sul portale dell’ente comunale è stato pubblicato l’avviso per i buoni spesa. La somma stanziata dal Comune è di circa due milioni e quattrocentomila euro, cui vanno sottratti i 582mila euro già utilizzati per soddisfare le richieste di chi nella prima erogazione era risultato idoneo ma non beneficiario. Il totale disponibile è quasi due milioni di euro.

Come previsto dal bando, consultabile sul sito del Comune di Giugliano all’indirizzo http://www.comune.giugliano.na.it/images/Allegati/bando_buoni_spesa_2022_definitivo.pdf, potranno presentare richiesta tutti i nuclei familiari residenti nel comune di Giugliano in Campania con ISEE non superiore ai 5mila euro e purché nessun componente abbia già fatto domanda per la medesima misura di sostegno.

Le domande potranno essere formulate fino alle ore 12:00 del 28 febbraio tramite la piattaforma dedicata Sì Voucher all’indirizzo https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php, cliccando su "Fai domanda" e selezionando "Giugliano in Campania - secondo avviso". Il sindaco Nicola Pirozzi sottolinea: “Con questo nuovo stanziamento proseguiamo nel percorso intrapreso al fianco dei nostri concittadini più in difficoltà, per garantire massima trasparenza chiederemo ancora una volta che le forze dell’ordine compiano le opportune verifiche su tutte le domande giunte, al fine di poter sostenere chi ha realmente bisogno di una mano”.

Tutti i cittadini potranno chiedere supporto telefonico al numero 08119754890, attivo dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 9:00 – 13:00 oppure via mail all’indirizzo di posta elettronica dedicato buonispesacovid@comune.giugliano.na.it