Baby gang aggredisce un ragazzino fuori da scuola: finisce in ospedale

Aggredito da ragazzini come lui, al punto da finire in ospedale. È quanto avvenuto stamattina ai danni di un alunno della scuola media Ferdinando Russo di via Vincenzo Marrone a Pianura. La gang di bulli sarebbe della zona ma non da altri alunni dell'istituto.

A denunciare la vicenda è il consigliere della Municipalità Pasquale Strazzullo, il quale sottolinea come "solo con la presenza costante delle forze dell’ordine" si fosse riusciti ad "arginare in passato il fenomeno".

"Se mentre da un lato l’istituto scolastico si impegna a garantire la sicurezza all’interno del plesso monitorando gli ingressi scaglionati anche in virtù delle disposizioni di prevenzione al Coronavirus, dall’altro diventa difficile prevedere ciò che accade all’esterno che resta di competenza delle forze dell’ordine", va avanti Strazzullo.

Il ragazzino, accompagnato al vicino ospedale San Paolo per i dolori che avvertiva, è stato poi trasferito per competenza in ambulanza all’ospedale pediatrico Santobono dove in serata è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti.

La richiesta del consigliere Strazzullo è "un tavolo di confronto tra l’istituto scolastico, l’organo istituzionale locale quale è la Municipalità e le Forze dell’ordine per mettere in campo attività di contrasto al bullismo".