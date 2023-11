Terza notte al buio a via Medina, via Monte di Dio, via Gennaro Serra e via dei Mille

Da tre notti i residenti di alcune strade del centro cittadino denunciano un malfunzionamento del sistema di illuminazione stradale. Colpite in particolare via Medina, via Nicotera, via Monte di Dio e via Gennaro Serra, via Filangieri, via dei Mille, rampe Brancaccio, gradini d'Andrea, salita Beltemme, Via Filippo Rega.

"Dov'è la sicurezza? Perché pur pagando le tasse siamo costretti da giorni a rimanere al buio? Qualcuno dovrebbe spiegare il motivo e provvedere al più presto, prima che si verifichi qualche tragedia", denunciano i residenti della Municipalità 1 e 2.