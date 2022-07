Bufale, gli allevatori organizzano una giornata di proteste a Napoli

La dignità degli allevatori e le loro proposte a Napoli sotto le finestre di De Luca con trattori, una bara, la banda funebre, tanta indignazione, determinazione e una richiesta: basta proclami e provocazioni, è il tempo dell'ascolto e delle risposte per risolvere davvero i problemi. La mobilitazione, che partirà domani alle 8:30 da Giugliano in Campania, è annunciata in una nota dal coordinamento unitario in difesa del patrimonio bufalino per chiedere al presidente della Regione "la svolta per risolvere problemi irrisolti da troppo tempo".



All'arrivo, previsto intorno alle 10, gli allevatori terranno una prima conferenza stampa (piazzale Tecchio, Settore Distinti e Curva A) in cui sarà data lettura della lettera che gli allevatori inviano a De Luca chiedendo di essere ricevuti. Al termine, due autobus predisposti raccoglieranno i conducenti dei mezzi e, insieme a un numero concordato con la questura, in ragione della possibilità di arrivare alla Regione Campania creando il minor disagio possibile ai cittadini napoletani, si porteranno verso piazza D'Azeglio dove ci saranno ad aspettarli i sindaci con le fasce, i rappresentanti delle associazioni, i cittadini per comporre il corteo a piedi alla volta della Regione.



Da piazza D'Azeglio intorno alle 11:30 il corteo muoverà alla volta di Castel dell'Ovo con i trattori e le persone fino a largo Nazario Sauro: alla testa la bara in cui saranno contenute le chiavi delle 300 aziende già chiuse per effetto della gestione irresponsabile della Regione Campania e la corona in rappresentanza delle altrettante a rischio di chiusura, preceduti dalla banda musicale che accompagnerà il corteo funebre.



Il corteo funebre sarà accompagnato dalla Bufala Innocente (una riproduzione dell'animale su un carrello) e da un gruppo di allevatori che porterà il latte della mungitura di una stalla segno del regalo di questi animali fieri e selvaggi e del duro lavoro degli allevatori nelle stalle. Nel corteo che seguirà, dietro lo striscione con la scritta "De Luca, di quale mozzarella parli se ammazzi gli animali e aumenti la brucella?" sfileranno i sindaci con la fascia, i cittadini, gli allevatori, i trattori che esporranno i cartelli con le richieste distribuendo volantini.



Arrivati in largo Nazario Sauro, parcheggiati i mezzi, il corteo arriverà in via Santa Lucia per tenere un presidio in attesa che il governatore riceva una delegazione di allevatori. Nello spazio antistante il portale d'ingresso si terrà, nel frattempo, l'assemblea con gli interventi di allevatori, sindaci, rappresentanti di associazioni e sindacati e in cui verranno illustrate le proposte e le richieste del movimento e verrà dato conto dell'iniziativa del 28 luglio a Roma, quando il Movimento ha convocato la Quinta edizione degli Stati Generali in Difesa del Patrimonio Bufalino nella Sala di Rappresentanza del Parlamento europeo in Italia.



Quella - conclude la nota - sarà poi la sede per porre al Parlamento europeo ed a quello Nazionale la domanda: "La Commissione Europea e il Parlamento italiano sanno quanti soldi pubblici sono stati sprecati in sette anni in Campania senza risolvere la Brc e la Tbc che, anzi, è aumentata di venti volte mentre si sono massacrati inutilmente centinaia di migliaia di animali e si sono costrette alla chiusura nella sola provincia di Caserta 300 aziende su mille?